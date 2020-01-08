07 января 2020

Названа причина крушения украинского самолета в Иране

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский Boeing 737 рухнул при вылете из Тегерана из-за возгорания двигателя. Об этом сообщили официальные представители аэропорта имени Имама Хомейни.

«Возгорание двигателя стало причиной крушения пассажирского самолета», — передает РИА «Новости».

Самолет «Международных авиалиний Украины» упал почти сразу после взлета, все находившиеся на борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Изначально подразумевалось, что лайнер попал в катастрофу из-за технических неполадок. Ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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