США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока-2» не попадут под санкции

В Госдепе США объяснили, что компании, работающие над газопроводом «Северный поток-2», избегут санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года. Соответствующее заявление появилось на сайте американского ведомства.
«Связанные с проектом стороны должны немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Госдепа. В ведомстве уточнили, что на сворачивание работ у компаний есть 30 дней после принятия закона о бюджете.
Также в Госдепартаменте отметили, что госсекретарь подготовит отчет для американского конгресса, в котором укажет, кто нарушает закон.
Слова американцев прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который считает такие методы «привычными для американцев». «У них не получилось остановить строительство, и на заключительном этапе они стали принимать совершенно беспрецедентные решения по меркам международного права», — считает представитель Совфеда.
По мнению сенатора, желание американцев сорвать строительство «Северного потока-2» базируется «на какой-то исключительной злости». Однако Цеков уверен, что строительство газопровода не будет остановлено. «Проект будет реализован», — приводит слова политика RT.
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей. Однако министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что газопровод будет закончен до конца 2020 года.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.