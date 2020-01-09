Леонид Петухов оказался отставным военным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Друг постпреда свердловского губернатора Александр Овчарова, пойманный вместе с ним на месте браконьерской охоты, 54-летний Леонид Петухов в молодости служил в Кремлевском полку, военнослужащие которого стоят в почетном карауле у Вечного огня возле Кремлевской стены. Информация об этом содержится на странице Петухова в соцсетях.

По данным из «Одноклассников», Петухов родом из Алчевска (город под Луганском, сейчас это территория непризнанной ЛНР). Срочную служил в Кремлевском (ныне — Президентском) полку. «Он был старшиной нашей роты», — рассказал «URA.RU» один из его друзей.

Первый же снимок в ленте Петухова в соцсети — армейское фото с друзьями. Ниже — поздравления в адрес сослуживцев с Днем полка. Из свежих фото — кадр, где Петухов сидит во главе стола в компании друзей молодости, на другом снимке он же в охотничьем камуфляже управляет лодкой. «URA.RU» попыталось связаться с ним через друзей — к моменту публикации он на связь не вышел.

Постпред свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров и его друг Леонид Петухов были пойманы на незаконной охоте в Подмосковье: следившие за ними егеря зафиксировали стрельбу по косулям. При приближении инспекторов мужчины бросились бежать, но были остановлены. При них был обнаружен тепловизор, а в лесу — убитое животное с огнестрельной и резаной раной шеи, рядом лежал окровавленный нож.

Прибывшие на место полицейские доставили мужчин в отдел: идет проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. О причастности Овчарова и Петухова к браконьерству говорят улики и снятое видео. Автомобиль Mercedes GL, на котором они прибыли на охоту, закреплен за правительством Свердловской области.

Во время службы в армии. Леонид Петухов — в центре Фото: страница Леонида Петухова в «Одноклассниках»

Уже после армии, в зрелом возрасте Фото: страница Леонида Петухова в «Одноклассниках»