Из-за аномального тепла в январе россияне будут чаще болеть

Аномально теплая погода, которая ожидается в январе, приведет к распространению вирусов. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.
«Сейчас и без того, начиная с октября, ходит вирусная патология», — сообщает Щепеляев. По его словам, на морозе бактерии гибнут, а вот долгое удержание теплой погоды может сказаться на распространении вирусов.
Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что с 9 по 18 января среднесуточная температура будет выше нормы на 4-12 градусов в большинстве регионов России. По его словам, аномальное тепло образовалось на территории страны из-за того, что на этот раз не смог сформироваться так называемый «сибирский максимум», и холод направился на Аляску и в Канаду, передает «Национальная служба новостей».
По данным синоптиков, температурные аномалии ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийске и на юго-западе Якутии. В этих регионах вместо отрицательных показателей будет около нуля.