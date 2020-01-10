Из-за аномального тепла в январе россияне будут чаще болеть

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При температуре близкой к нулю вирусы распространяются быстрееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аномально теплая погода, которая ожидается в январе, приведет к распространению вирусов. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Сейчас и без того, начиная с октября, ходит вирусная патология», — сообщает Щепеляев. По его словам, на морозе бактерии гибнут, а вот долгое удержание теплой погоды может сказаться на распространении вирусов.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что с 9 по 18 января среднесуточная температура будет выше нормы на 4-12 градусов в большинстве регионов России. По его словам, аномальное тепло образовалось на территории страны из-за того, что на этот раз не смог сформироваться так называемый «сибирский максимум», и холод направился на Аляску и в Канаду, передает «Национальная служба новостей».

По данным синоптиков, температурные аномалии ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийске и на юго-западе Якутии. В этих регионах вместо отрицательных показателей будет около нуля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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