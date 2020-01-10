Политики упрекнули ПФР в цинизме из-за назначения курганской пенсионерке прибавки в 1 рубль

Действия Пенсионного фонда раскритиковали «справедливороссы» и коммунисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действия Пенсионного фонда России, назначившего пожилой жительнице Кургана прибавку к пенсии в размере 1 рубля, можно считать весьма циничными. Такое мнение высказали представители партий «Справедливая Россия» и РОТ-ФРОНТ.

«ПФР вновь начал хитрить с расчетами для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Обращаюсь к главе Пенсионного фонда Антону Дроздову. Наведите порядок с индексацией пенсий на местах! Сколько можно мучить стариков, заставляя их бегать и унижаться за эти гроши?» — написал лидер СР, депутат Госдумы Сергей Миронов на своей странице в Facebook.

«Происходящее (и история в Кургане, и другие случаи) — не исключение, не случайность, не ошибка. Это целенаправленная политика по уничтожению остатков социального обеспечения», — говорится в официальном заявлении непарламентской коммунистической партии РОТ-ФРОНТ.

До этого «URA.RU» писало, что изначально проблему с прибавкой к пенсии в 1 рубль, назначенной пожилой жительнице Кургана Людмиле Лукьяновой, в соцсетях поднял внук курганской пенсионерки. Эта история возмутила многих жителей Зауралья и других регионов России. В региональном отделении пенсионного фонда агентству объяснили, что такая прибавка вполне возможна. 6,6% было начислено на страховую часть пенсии. И если она достигла прожиточного минимума, то федеральные социальные доплаты сокращают. Сама же пенсионерка из Кургана назвала подобное увеличение издевательством.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Об этом ещё 4 декабря 2019 года официально заявляла пресс-служба Пенсионного фонда России.