Вдова Лужкова получила компенсацию от человека, пытающегося посадить ее в тюрьму

Финансовый управляющий, по заявлению которого в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной было возбуждено уголовное дело, заплатил богатейшей россиянке 600 000 рублей компенсации. Представитель Батуриной отметил, что быстрая выплата может быть связана с участием в споре компании олигарха Михаила Фридмана
«Финансовый управляющий Виктора Батурина Эренцен Манжеев, который инициировал розыск богатейшей женщины России Елены Батуриной по делу о клевете, выплатил ей более 600 000 рублей компенсации», — пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Батуриной.
10 января состоялось заседание в арбитражном суде по иску Батуриной о признании Манжеева банкротом. Сумма требований составила 602 тысячи рублей. Эта сумма — компенсация судебных издержек Батуриной по судебным процессам прошлых лет. Представитель Батуриной сообщил РБК, что «денежные средства были получены от Манжеева в полном объеме», намекнув на то, что это якобы может являться свидетельством связи инициатора дела против Батурина с олигархом Михаилом Фридманом.
Ранее против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск. Как писало «URA.RU», Батурину вполне могут задержать сразу после того, как она приедет в Россию. По одной из версий, уголовное дело против Батуриной может являться следствием рейдерской атаки на бизнес вдовы Лужкова. Позднее выяснилось, что инвестиционная компания A1, принадлежащая миллиардеру Фридману, будут требовать с Батуриной 3,2 миллиарда рублей.
До этого Батурина была вновь признана богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Супруг Батуриной — экс-мэр Москвы Юрий Лужков — скончался в Германии 10 декабря, напоминает агентство Nation News.