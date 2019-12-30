Вдову Лужкова могут задержать сразу после приезда в Россию

Елену Батурину ранее официально объявили в розыск Фото: Евгений Начитов /Flickr

Вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкову, бизнесмена Елену Батурину могут задержать после того, как она окажется на территории России. Такой вариант развития событий в разговоре с корреспондентом «URA.RU» не исключил источник в окружении Батуриной.

«В случае, если Батурина прилетит в РФ, ее могут задержать правоохранители. Все дело в том, что сейчас она находится в розыске, более того, в отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, поэтому арест и заключение в СИЗО ей точно не грозит. Тем не менее, в ближайшее время ждать Елену Николаевну в России точно не стоит, так как она очень не хочет разбираться с правоохранителями прямо в аэропорту», — подчеркнул собеседник агентства.

Сейчас предприниматель активно пытается добиться прекращения своего уголовного дела. Так, руководитель пресс-службы вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков заявил, что адвокаты Батуриной в самое ближайшее время обжалуют решение мирового суда Элисты об объявлении ее в розыск. Также, по его словам, юристами в установленном законом порядке будут обжалованы и решение силовиков о возбуждении дела против Батуриной.

Ранее против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск, так как ранее она не являлась на заседания по делу. С 27 декабря Батурина находится в розыске и обязана явиться в суд, за исполнением решения будет следить МВД Калмыкии. По одной из версий, уголовное дело против Батуриной может являться следствием рейдерской атаки на бизнес вдовы Лужкова.

До этого Батурина была вновь признана богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Супруг Батуриной — экс-мэр Москвы Юрий Лужков — скончался в Германии 10 декабря.