Жене Погребняка после конфликта с таксистом начали угрожать, прикрываясь Кадыровым. СКРИН

Мария Погребняк рассказала об угрозах после конфликта с водителем такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка Мария пожаловалась, что ей и её семье начали поступать угрозы после конфликта с водителем такси.

«Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!» — написала Мария Погребняк в своем официальном аккаунте в соцсети Instagram, прикрепив скриншот c поступившими ей грубыми сообщениями (правда, позднее жена футболиста удалила данный пост). Жена спортсмена опубликовала часть угроз, в которых говорится. что ее поведением якобы недовольны все российские мусульмане и «дело дойдет до Рамзана Кадырова». Также в них отмечается, что модели придется публично извиниться за свое поведение.

Как писало «URA.RU», несколько дней назад Марию Погребняк действительно выставили из такси. Инцидент с участием супруги форварда и водителя «Яндекс.Такси» произошел в Москве. Инцидент Погребняк зафиксировала на камеру своего мобильного телефона. «Вы не привезли меня в дом 36, это 16-й дом. Это не ресторан. Вы привезли меня в другую сторону», — возмущенно заявила Погребняк. Тем временем водитель такси выставил жену футболиста из машины и сложил ее вещи на асфальт. Позднее «Яндекс.Такси» наказало водителя, конфликтовавшего с Погребняк, отключив его от сервиса за недостойное и недопустимое поведение.