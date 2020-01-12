В «Роснефти» обвинили Лукашенко в давлении на Москву ради сохранения власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко давит на российское руководство, чтобы получить скидку на нефть и укрепить свою власть в стране. Такое мнение высказал пресс-секретарь нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.
«Лукашенко зарабатывал на реэкспорте российской нефти. Это существенная часть белорусского бюджета. Он хочет сохранить эти деньги любым способом. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Это для Белоруссии сумма, которая имеет решающее значение. Фактически, вопрос сохранения экономической стабильности стоит. И выживания белорусского режима», — сообщил он в интервью «Комсомольской правде».
По словам Леонтьева, Россия больше не собирается продавать Белоруссии нефть и нефтепродукты по низкой цене, так как не хочет платить Лукашенко за его лояльность. «Его (Лукашенко — прим. ред.) просто прижали. Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и наш президент Владимир Путин: прекратить халяву. Белоруссия выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены Союзным договором, тут ничего не делается. От нас требуют преференций, дотаций за риторику», — добавил пресс-секретарь «Роснефти».
Ранее в Белоруссии по решению Лукашенко официально ввели экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Кроме того, по словам белорусского лидера, Россия хочет продать Белоруссии нефть по ценам, значительно превышающим мировые. Именно поэтому страны не могут договориться о поставках топлива. В связи с этим Лукашенко и его соратники уже начали искать альтернативу российской нефти.