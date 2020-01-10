Белоруссия ввела налог на транзит нефти по территории страны

Налогом будут облагаться компании, занимающиеся транзитом нефти
В Белоруссии ввели экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — сообщает издание «Белта».
Новый налог вводится для формирования в стране источника денежных средств для предотвращения и ликвидации возможных экологических последствий в случае аварий на нефтепроводах либо других чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти.
Также налогом будет облагаться транзитная транспортировка по Белоруссии нефти магистральными трубопроводами.