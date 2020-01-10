Белоруссия ввела налог на транзит нефти по территории страны

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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Налогом будут облагаться компании, занимающиеся транзитом нефтиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белоруссии ввели экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — сообщает издание «Белта».

Новый налог вводится для формирования в стране источника денежных средств для предотвращения и ликвидации возможных экологических последствий в случае аварий на нефтепроводах либо других чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти.

Также налогом будет облагаться транзитная транспортировка по Белоруссии нефти магистральными трубопроводами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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