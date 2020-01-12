Шнуров отреагировал на сообщения СМИ об его участии в выборах в Госдуму

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Ответ Сергея Шнурова на сообщения СМИ не обошелся без матаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на информацию о том, что он якобы может принять участие в парламентских выборах-2021 и стать лидером одного из новых проектов Кремля. Ответ в стихах Шнуров опубликовал в своем профиле в Instagram.

«Вы меня лучше не злите-ка, а то пну гнездо холопье», — заявил Сергей Шнуров. Также музыкант пригрозил, что его политика станет для всех «костью в горле».

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о том, что в качестве возможных фронтменов новых политических проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Однако как рассказал «URA.RU» политолог Илья Гращенков, участие Дудя и Шнурова в выборах в Госдуму маловероятно из-за консервативных взглядов руководства страны и недостаточной оппозиционности самих звезд, поэтому такое предложение не выгодно ни Кремлю, ни им самим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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