Врач объяснил падение модели, которую нашли возле дома внука Михалкова

Ортопед-травматолог Константин Терновой оценил падение Ксении Пунтус, которая получила серьезные травмы после возможного падения из окна квартиры внука Никиты Михалкова. Врач считает, что травмы девушки соответствуют падению с третьего или четвертого этажа.
«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка „приложения“ — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти», — объяснил Терновой. Врач уточнил, что такое происходит достаточно часто.
Специалист подчеркнул, что люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, часто стараются подышать свежим воздухом, из-за чего по неосторожности выпадают из окна. Терновой отмечает, что пьяные люди зачастую получают менее тяжелые травмы благодаря тому, что их мышцы в момент падения расслаблены. «Но с другой стороны, трезвые люди реже выпадают из окон», — привел врач другой аргумент в разговоре с «Пятым каналом».
Эксперт считает, что Ксения Пунтус проведет в клинике около месяца. Согласно прогнозу Тернового, девушке предстоит перенести несколько операций, а затем пройти долгую реабилитацию.
Ксению Пунтус обнаружили ночью 11 января недалеко от дома ее молодого человека — Андрея Бакова, который приходится внуком режиссеру Никите Михалкову. Сообщается, что пара отдыхала в одном из московских баров перед инцидентом. По предварительной информации, девушка могла выпасть из окна. Однако дворник, который нашел модель, выдвинул версию, что ее выбросили из машины.
Позже Пунтус пришла в себя в больнице. Модель находится в тяжелом состоянии.