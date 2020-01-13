В новой пенсионной системе нашли очередной недостаток

Гарантированный пенсионный план (ГПП), разработанный Минфином РФ, предлагает гражданам менее выгодные условия получения пенсий. Эксперты обратили внимание, что выплаты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), по закону, можно получить раньше.
«Если сейчас в рамках ОПС выплаты можно получить в 55 или 60 лет, то в гарантированном пенсионном плане (ГПП) — на пять лет позже», — пишет «Коммерсант». Согласно концепции Минфина, представленной в октябре, возраст назначения пенсии по ГПП связан с законом «О страховых пенсиях». По этому документу, право на пенсию по старости имеют мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет.
Одним из важных моментов ГПП является возможность перевода пенсионных накоплений граждан, которые им удалось сформировать по обязательному пенсионному страхованию. В то же время, согласно ФЗ «О накопительной пенсии», право на эту выплату имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Таким образом, условия получения накопительной пенсии ухудшаются при Гарантированном пенсионном плане, который ориентирован на возраст назначения страховой пенсии. «Усложнение условий и рассинхронизацию сроков выплаты пенсий в рамках ГПП можно назвать недоработкой в рамках концепции», — пояснил изданию гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.
Разработка Минфина должна стать более удобной, в частности, для клиентов негосударственных фондов, заявляли в ведомстве. Участники программы смогут сами определить размер взноса, а вступление в ГПП будет исключительно добровольным. Однако часть экспертов уверена, что новая схема окажется невыгодной.