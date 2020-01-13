В «Красном & Белом» опровергли передачу активов компании

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины
Никаких изменений в управлении компании нетФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания-ритейлер «Красное & Белое», специализирующаяся на продаже алкоголя, не передает свои активы торговой сети «Бристоль», заявили в пресс-службе компании. Ранее появилась информация о передаче управления активами «Красного & Белого» другой сети.

«Данная информация не соответствует действительности, никаких изменений в управлении нет», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе «Красного & Белого».

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О передаче активов сообщил telegram-канал Mash. По данным издания, основатель компании Сергей Студенников передаст управление активами ритейлеру «Бристоль» через несколько дней. Как сообщает канал, из головного офиса «Красного & Белого» уволились около 20 сотрудников. Студенников хочет оставить себе уральский филиал компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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