Шнуров ответил уральцу, который передал ему предсказание скорой смерти

Афонские старцы предрекли Сергею Шнурову скорую смерть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал слова православного активиста из Екатеринбурга, который передал музыканту предсказание афонских старцев о скорой гибели музыканта. Артист в стихах опубликовал ответ в своем профиле в Instagram.

«Когда умру скоропостижно, в последний путь меня попрут», — написал Шнуров. Таким образом музыкант ответил афонским старцам, которые ранее предрекли ему скоропостижную смерть, если тот не удалит из интернета клип «i_$uss» («Иисус»). «Сдох от клипа, горемыка», — пошутил о себе музыкант.

Сергей Алиев передал Шнурову предостережение старцев в своем youtube-канале. Екатеринбуржец призвал Шнурова самому решить, хочет тот «быть с богом или оказаться в аду». Ранее общественный деятель уже пытался «по-мужски» поговорить со Шнуровым из-за этого клипа и поехал на встречу с музыкантом.

Видео на песню «i_$uss» вышло в начале июня 2019 года и вызвало бурную реакцию ряда общественных деятелей и части верующих. В конце ноября Шнуров уже принес извинения православным, которых мог обидеть этот ролик.

Афонские старцы — последователи духовной школы Афон, центр которой расположен на одноименной святой горе в восточной части греческого полуострова Халкидики. Они проповедуют смирение и покаяние как основу христианской жизни.