Сергей Алиев уверен, что встреча с музыкантом состоится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев, над которым на днях пошутил Иван Ургант, отправился в Москву и Санкт-Петербург на встречу с Сергеем Шнуровым, которого вызвал на «мужской разговор» из-за клипа «i_ssus». «Эту информацию Шнурову передали, он, я так понимаю, думает. Но он думает, а мы приедем: я попросил знакомых найти, где он живет», — сообщил «URA.RU» Алиев.

По словам активиста, человека, хулящего Христа (а именно это, по мнению Алиева, происходит в клипе группы «Ленинград»), по завету Иоанна Златоуста надо остановить сперва словом, затем рукой, а после третьего раза — «Да освятится рука твоя в крови его». Однако Алиев надеется, что до этого не дойдет, так как и у Урганта (который пошутил над ним), и у Шнура «есть что-то доброе».

К тому же, как выяснил уралец, Сергей Шнуров когда-то ходил в церковь, учился на богословском факультете и даже пел на клиросе.

«Что-то в жизни его произошло, что он отошел от бога и превратился в певца, — сетует Алиев. — Моя главная цель — пробудить в нем православную веру и отвести к Сергию Романову на „отчитку“, потому что бесы нападают. Он изменится и превратится из Шнура в Сергия Санкт-Петербургского и Ладожского».

Поездка активиста приходит на фоне неприятной новости: старец, на которого он постоянно ссылается, заявил накануне, что не считает Алиева своим духовным чадом.