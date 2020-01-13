Афонские старцы предрекли Шнурову внезапную смерть из-за клипа «Иисус»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выпустил клип летом 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Афонские старцы предсказали лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнуров скорую смерть, если он не удалит из интернета клип «i_$uss» («Иисус»). Об этом рассказал общественный деятель Сергий Алиев на своем youtube-канале.

По словам Алиева, старцы попросили его передать предсказание музыканту лично при встрече. Однако, как отметил общественный деятель, он боится, что такой встречи не состоится в ближайшее время. «Если клип „i_$uss“, который тобой был создан, как кощунственный, не будет удален, старцы предсказали тебе скоропостижную внезапную кончину. Решай сам, хочешь ли ты быть с богом или оказаться в аду», — обратился к Шнурову Алиев.

Клип «„i_$uss“» вышел в начале июня 2019 года. Он вызвал негативную реакцию некоторых общественных деятелей, а также части верующих. В конце ноября Шнуров уже принес извинения православным, если этот клип их чем-то обидел, напоминает портал «Дни.ру».

Православный активист из Екатеринбурга Алиев уже пытался поговорить со Шнуровым «как мужчина с мужчиной» из-за клипа «i_$uss». В сентябре он отправился в Москву и Санкт-Петербург, чтобы пробудить в нем православную веру. Активист также известен тем, что в 2018 году вместе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской выступал против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Афонские старцы являются духовными наставниками, которые проповедуют смирение и покаяние как основу христианской жизни. Они являются последователями духовной школы Афон, центр которой расположен на одноименной святой горе, которая находится на восточной части греческого полуострова Халкидики.