«Столото» обвинили в фальсификации новогоднего розыгрыша миллиарда

Новогодний розыгрыш «Столото» транслировался в записи, а главный приз в миллиард рублей мог получить подставной человек. С таким заявлением в налоговую обратился московский адвокат Александр Сергеев.
«Розыгрыш проходит не в прямом эфире, а в записи», — говорится в заявлении, скан которого опубликовал telegram-канал Mash. Также в нем содержится информация о том, что билеты с крупным выигрышем могли оказаться в руках у аффилированных лиц. Адвокат просит ведомство проверить информацию о возможной связи между владельцем лотереи «Столото» и выигравшей миллиард рублей Надеждой Бартош.
Заявитель также приводит другие вероятные нарушения организаторов лотереи. В частности, адвокат утверждает, что результаты розыгрыша известны за несколько дней до печати тиража билетов, а победители часто не могут забрать свой приз. Кроме того, интернет-сервис по проверке билетов не показывает пользователям информацию о выигрыше.
Сергеев призывает налоговую провести экспертизу записи трансляции тиража на предмет признаков монтажа, а также обязать организаторов лотереи раскрыть информацию распространителях билетов с крупными выигрышами.
В пресс-службе «Столото» изданию «URA.RU» не смогли по телефону дать оперативный комментарий, пообещав позже ответить на письменный запрос.
Ранее стало известно, что миллиард рублей в лотерее выиграла жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она рассказала, что потратит деньги на развитие собственного бизнеса, а также благотворительность. Женщина стала первым человеком в России, получившим главный приз новогоднего тиража. Результаты лотереи стали известны 1 января, однако имя победительницы страна узнала только девять дней спустя.