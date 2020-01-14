Водонаева рассказала о реакции на ее идею не рожать рабов

Телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева рассказала, как люди отреагировали на ее призыв не рожать детей, если у семьи недостаточно средств. Экс-участница «Дома-2» сообщила, что мнения людей разделились.
«Кто-то понимает, о чем я говорю и к чему могут привести такие законы. Враг я для тех, кто не очень любит думать и предохраняться. Милонов, Охлобыстин, Лоза и другие любители „дал бог зайку, даст и лужайку“», — написала Водонаева в Instagram. Телеведущая добавила, что она продолжит думать о будущем страны и открыто об этом говорить.
Скандал вокруг Водонаевой начался после ее поста, в котором она раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете, а также призвала женщин «не рожать рабов государству». После этого Охлобыстин назвал телеведущую проституткой и призвал телеканалы ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью», напоминают «Дни.ру». В ответ Водонаева назвала его типичным быдлом.