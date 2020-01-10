Росгидромет объяснил причину аномального тепла в России

Температура будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной теплой зимы в России стало идеальное стечение обстоятельств. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств», — цитирует РИА «Новости» Варакина. По его словам, обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.

Синоптик отметил, что другой причиной стал несформировавшийся сибирский максимум (мощная зона высокого давления, которая удерживает теплый воздух). По его словам, в этом году сибирский максимум не сформировался, как обычно над Сибирью, а находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

Варакин подчеркнул, что в ближайшие десять дней среднесуточная температура будет выше нормы на 4-12 градусов практически по всей России, исключая побережье Охотского моря и юг Чукотки.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфaнд предупредил о погодной аномалии на всей территории России, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, даже в Сибири температура воздуха выше средней на 20 градусов.