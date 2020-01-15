Тагильский стрелок, чья пуля попала в голову семилетнему мальчику, арестован

Ближайшие месяцы Алексанру Борисову (справа) предстоит провести в СИЗО Коллаж: «URA.RU», фото — соцсети

Суд арестовал 35-летнего Александра Борисова, от пули которого погиб восьмилетний мальчик, пять месяцев пролежавший после этого в коме и скончавшийся накануне. На время расследования Борисова поместят в СИЗО. Решение принял суд Нижнего Тагила.

«Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений, — сообщила „URA.RU“ Екатерина Масленникова, руководитель пресс-службы Свердловского областного суда. — Мера пресечения избрана по 13 марта включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами».

В августе 2019 года пьяная компания устроила стрельбу по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. По заявлению полиции, Борисов перебросил винтовку на участок соседа и попытался скрыться, но был задержан. Раненый мальчик пять месяцев пробыл в состоянии комы, но 12 января скончался. Стрелок Александр Борисов в интервью «URA.RU» заявил, что переживает из-за случившегося, но заявляет, что невиновен.