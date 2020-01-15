В Общественной палате обозначили острый момент в заявлении Путина об образовании

Президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал дополнительные выплаты учителям, однако вопрос о том, кто будет исполнять новые требования остается открытым. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.
«Ранее президент заявил, что зарплаты у специалистов в регионах должны быть примерно одинаковые — тогда утечки кадров не будет. Вопрос в том, кто это все будет исполнять?» — задался вопросом член Общественной палаты. Бочаров напомнил, что государство предполагает затратить «огромные деньги» на изменения в образовании.
«Вы наверняка заметили, что практически все послание было ориентировано на внутренние проблемы — это не может не радовать. В России действительно не хватает специалистов в медицине и образовании, которые должны комплектоваться профессионалами из регионов», — заявил Бочаров. Он напомнил, что Путин предложил доплачивать школьным учителям по пять тысяч рублей. «Классное руководство — это особая ответственность, и я не знаю, хватит ли пяти тысяч, но это выделено отдельным направлением, что уже хорошо», — пояснил эксперт.
Решение Путина об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах, эксперт трактовал как попытку удержать специалистов в регионах. «Организации, которые направляют девушек и юношей на бюджетные места в вузы надеются, что они вернутся уже как специалисты в регионы. Но тогда государство должно озаботиться количеством рабочих мест», — заключил Бочаров.