В Общественной палате обозначили острый момент в заявлении Путина об образовании

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию было направлено на внутренние проблемы РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал дополнительные выплаты учителям, однако вопрос о том, кто будет исполнять новые требования остается открытым. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

«Ранее президент заявил, что зарплаты у специалистов в регионах должны быть примерно одинаковые — тогда утечки кадров не будет. Вопрос в том, кто это все будет исполнять?» — задался вопросом член Общественной палаты. Бочаров напомнил, что государство предполагает затратить «огромные деньги» на изменения в образовании.

«Вы наверняка заметили, что практически все послание было ориентировано на внутренние проблемы — это не может не радовать. В России действительно не хватает специалистов в медицине и образовании, которые должны комплектоваться профессионалами из регионов», — заявил Бочаров. Он напомнил, что Путин предложил доплачивать школьным учителям по пять тысяч рублей. «Классное руководство — это особая ответственность, и я не знаю, хватит ли пяти тысяч, но это выделено отдельным направлением, что уже хорошо», — пояснил эксперт.

Решение Путина об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах, эксперт трактовал как попытку удержать специалистов в регионах. «Организации, которые направляют девушек и юношей на бюджетные места в вузы надеются, что они вернутся уже как специалисты в регионы. Но тогда государство должно озаботиться количеством рабочих мест», — заключил Бочаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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