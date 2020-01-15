Компания Аристова оспорила банкротство челябинца, разбившего Rolls-Royce олигарха

Александр Аристов после аварии пересел на новый Rolls-Royce Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юристы Челябинского электрометаллургического комбината оспорили решение Арбитражного суда Челябинской области, который признал банкротом Владислава Кантемирова. Это следует из базы данных арбитражных судов. Рабочий был должен три миллиона рублей в счет ремонта Rolls-Royce олигарха Александра Аристова.

Жалоба была подана 27 декабря и будет рассматриваться вышестоящей инстанцией — Восемнадцатым арбитражным судом. «Дата рассмотрения еще не назначена», — сообщили «URA.RU» в суде. Телефоны ОАО «ЧЭМК» и Кантемирова на момент подготовки новости не отвечали.

Резонансное ДТП произошло зимой 2016 года в Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Воровского. «ВАЗ-2114» рабочего выскочил на красный и врезался в «Роллс-Ройс», в котором находился Аристов. Сам олигарх отказался от претензий к виновнику аварии, но иск к нему подали юристы ОАО «ЧЭМК». Автомобиль был зарегистрирован на предприятие: Аристов является его основным совладельцем и возглавляет совет директоров.

Кантемирову насчитали долг в три миллиона рублей. Когда он заявил, что платить не может, рабочего по суду признали банкротом. На процесс, по результатам которого с рабочего списали все долги, Аристов и Кантемиров не явились.

Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, взял под личную защиту Кантемирова и платил за него алименты его дочери — до ее совершеннолетия. Самого рабочего позже поймали пьяным за рулем, что сказалось на отношении общественности к нашумевшему делу.