Мутко объяснил отставку правительства России

Виталий Мутко считает, что смена правительства вызвана запросом на перемены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Отставка правительства России связана с необходимостью перемен. Такое мнение выразил вице-премьер Виталий Мутко.

«Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку», — цитирует РБК Мутко.

Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, уточняет агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности.