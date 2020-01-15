Мутко объяснил отставку правительства России

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XIX съезд всероссийской политической партии
Виталий Мутко считает, что смена правительства вызвана запросом на переменыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Отставка правительства России связана с необходимостью перемен. Такое мнение выразил вице-премьер Виталий Мутко.

«Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку», — цитирует РБК Мутко.

Сегодня, 15 января, правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, уточняет агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности.

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