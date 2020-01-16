Членов группы по изменению Конституции из всех регионов России срочно собирают в Ново-Огарево

Ранее президент Владимир Путин создал рабочую группу, которая будет работать над поправками в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник «URA.RU» сообщил, что первое заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию состоится 16 января в 13.30 по московскому времени. Встреча пройдет в государственной резидеции Ново-Огарево под Москвой. В ней примут участие все 75 человек, которых ранее президент Владимир Путин включил в группу.

«У нас сегодня состоится первое заседание группы», — отметил он, воздержавшись от подробностей.

Также сообщается, что участников группы собирают в резиденции к 10 утра. Ожидается, что в заседании примет участие сам президент.

В рабочую группу, созданную 15 января по указу Владимира Путина, вошли сенаторы, депутаты, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В списке также оказались выходцы из уральских регионов — уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, а также депутат Госдумы от ЯНАО Георгий Ледков и депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков.