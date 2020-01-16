Кудрин спрогнозировал, каким будет новое российское правительство

Алексей Кудрин не ожидает существенного обновления правительства
новость из сюжетаФормирование нового правительства России
Состав правительства РФ сохранится прежним за исключением отдельных случаев. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
«Я не ожидаю существенного обновления», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что правительство, ушедшее в отставку, является достаточно молодым. При этом, кого он видит в новом правительстве, он не стал уточнять.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Президент России Владимир Путин назначил его на пост зампредседателя Совета Безопасности. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.