Кудрин спрогнозировал, каким будет новое российское правительство

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Всероссийский форум
Алексей Кудрин не ожидает существенного обновления правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Формирование нового правительства России

Состав правительства РФ сохранится прежним за исключением отдельных случаев. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я не ожидаю существенного обновления», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что правительство, ушедшее в отставку, является достаточно молодым. При этом, кого он видит в новом правительстве, он не стал уточнять.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Президент России Владимир Путин назначил его на пост зампредседателя Совета Безопасности. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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