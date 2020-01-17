Экономист объяснил, как улучшить новую пенсионную систему

Экономист считает, что новой пенсионной системе необходимы два улучшения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новая пенсионная система, более известная как «гарантированный пенсионный план» (ГПП), требует нескольких улучшений. Такое мнение высказал директор «Научно-исследовательского финансового института» (НИФИ) Минфина Владимир Назаров.

По мнению экономиста, быстро привлечь большое количество людей к участию в ГПП не получится из-за недоверия россиян к пенсионной системе и низких доходов в стране. Однако если система будет доработана и станет эффективной, востребованность ГПП с годами может существенно вырасти.

Первым предложением Назарова по улучшению системы является уменьшение стоимости управления пенсионными накоплениями. По мнению экономиста, сейчас негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за свою работу получают «чрезмерные» деньги — 0,75% от капитала и до 15% от дохода от управления.

«Нужно решительное снизить затраты НПФ на управление до уровней, характерных для индексных фондов. В нашем случае это будет примерно 0,25% от капитала и 5% от дохода от управления», — приводит предложение эксперта газета «Ведомости». Назаров уверен, что такое изменение позволит сохранить доходность для будущих пенсионеров.

Второе предложение экономиста — увеличение возможностей использования своих накоплений. На данный момент, согласно проекту ГПП, свои деньги досрочно можно использовать только на лечение. В свою очередь, Назаров предлагает отдавать россиянам деньги в других тяжелых финансовых ситуациях. «Например, когда человек не может расплатиться по ипотечному кредиту при потере работы или резком снижении заработной платы», — приводит примеры специалист.

Новая пенсионная система, напомним, призвана предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию. Вхождение в систему для россиян будет исключительно добровольным, а договор будет вступать в силу после первого платежа. Участник программы сможет определить размер взноса самостоятельно с постоянной возможностью изменить его. Однако часть экспертов уверена, что новая схема окажется невыгодной.