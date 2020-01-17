Видеозапись посадки SSJ-100 сделал пассажир самолета
В Сети появилось новое видео экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Домодедово. Ролик сделал один из пассажиров самолета.
На записи видно, как самолет снижается на подлете к аэропорту и садится на недействующую ВПП, которая проходит параллельно с существующей полосой и находится в 280 метрах от нее. Следственный комитет организовал проверку инцидента, пишет
Посадка произошла в 14.17 по московскому времени. Самолет авиакомпании «ИрАэро» летел из вахтового ямальского поселка Сабетта. По предварительным данным, пострадавших нет.