Экстренную посадку «Суперджета» на недостроенную полосу сняли изнутри салона. ВИДЕО

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Видеозапись посадки SSJ-100 сделал пассажир самолетаФото: Владимир Жабриков

В Сети появилось новое видео экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Домодедово. Ролик сделал один из пассажиров самолета.

На записи видно, как самолет снижается на подлете к аэропорту и садится на недействующую ВПП, которая проходит параллельно с существующей полосой и находится в 280 метрах от нее. Следственный комитет организовал проверку инцидента, пишет RNS.

Посадка произошла в 14.17 по московскому времени. Самолет авиакомпании «ИрАэро» летел из вахтового ямальского поселка Сабетта. По предварительным данным, пострадавших нет.

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