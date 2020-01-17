В Челябинской области готовятся к досрочным выборам в Госдуму

Правительство Южного Урала проверит рейтинг депутатов всех уровней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области отреагировало на информацию о досрочных выборах в Госдуму РФ, сообщил «URA.RU» вице-губернатор региона по внутренней политике Анатолий Векшин.

Векшин подтвердил «URA.RU», что будут проведены замеры рейтингов депутатов законодательного собрания и муниципального уровня. «Речь идет и об узнаваемости депутатов, и об оценке их работы со стороны избиратели, и о взаимодействии с исполнительной властью и властью на местах в ответ на депутатские запросы, и выполнение наказов избирателей. Кроме того, будет дана оценка законодательной работе, внесению законопроектов как на региональном, так и на федеральном уровнях, — ответил Векшин, — Вне зависимости от того, перенесут выборы на 2020 год или нет, мы этим замеры проведем».

Ранее « Коммерсант » сообщил, что в России могут пройти досрочные — раньше осени 2021 года — выборы в Госдуму. Это связано с поправками в Конституцию РФ, которые могут принять уже в апреле. В основном законе государства появится норма о самороспуске Госдумы. О необходимости поправок в Конституцию РФ заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

В самой Челябинской области в сентябре 2020 года жителям региона предстоит избрать более 2000 депутатов. Состоятся выборы 60 депутатов областного парламента по принципу 50 на 50: половина — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Помимо общерегиональной кампании, пройдут выборы депутатов почти во всех муниципалитетах области.