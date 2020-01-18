Адвокат, пригрозивший Урганту уголовным делом, обвинил ведущего в деградации

Шота Горгадзе назвал недопустимыми измывательства Ивана Урганта над Рождеством Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе обвинил телеведущего Ивана Урганта в деградации и назвал его шутки кощунственными. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Мне как верующему было мерзко смотреть, как Ургант подшучивал. Это деградация», — заявил адвокат. По мнению Горгадзе, ведущий своими шутками выразил неуважение к гражданам России, большинство которых исповедуют христианство. «Измываться и кощунствовать в такие праздники, как Рождество, недопустимо. Особенно на „Первом канале“», — считает адвокат.

Ранее Горгадзе нашел в рождественском выпуске «Вечернего Урганта» основания для возбуждения в отношении ведущего уголовного дела по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). При этом требования православных активистов лишить Урганта российского гражданства адвокат назвал популистскими. «Люди тратят время впустую на петиции, которые изначально нереализуемые», — отметил он в разговоре с «URA.RU».

Ранее Урганта поддержали журналист Владимир Познер и депутат Госдумы Наталья Поклонская.