Уральский политик рассказал, какие именно правки рабочая группа внесет в Конституцию РФ

Павел Крашенинников пояснил, что изменится в Конституции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ должна сосредоточится на вопросах, исходя из послания президента Федеральному собранию. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал один из сопредседателей группы, депутат Госдумы, уральский юрист Павел Крашенинников.

Крашенинников отметил, что незыблемыми в Конституции останутся первая и вторая статьи, в которых говорится об основах конституционного строя, а также о правах и свободах граждан. Рабочая группа, во-первых, должна проработать вопросы в обеспечении защиты прав граждан. «Это означает, что требования норм международного права могут действовать в России только в той части, в которой не противоречат нашей Конституции», — отметил Крашенинников. Он подчеркнул, что эти изменения «гарантируют приоритет Конституции РФ как безоговорочное условие суверенитета страны».

Во-вторых, рабочая группа займется вопросами социальных обязательств государства, которые анонсировал президент Владимир Путин. «Социальные обязательства… должны исполняться при любой ситуации, на всей территории страны, — подчеркнул политик. — В частности, внести норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также принципы пенсионного обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий. Тогда уже никто не сможет ущемить эти интересы граждан, ссылаясь на финансовые трудности момента».

Чрезвычайно важным блоком поправок Крашенинников считает развитие политической системы РФ. В ней должна присутствовать система сдержек и противовесов: «Россия остается президентской республикой, но при этом станет более открытой, вырастут значение и ответственность парламента». Крашенинников напомнил, что Госдуме дано право утверждать премьер-министра, а по его представлению — министров. Он рассказал, что за президентом останется прямой контроль над армией и правоохранительной системой, но, утверждать глав силовых ведомств глава государства сможет при одобрении Совета Федерации. Крашенинников также напомнил о предложении Путина ужесточить требования к претендентам на пост президента и другие высокие должности6 они должны жить в РФ не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. «Избираться главой государства можно будет не более двух сроков», — подчеркнул политик.

Как ранее писало «URA.RU», президент провел установочное заседание рабочей группы, где поставил задачу организовать работу не только над предложениями из послания, но и теми, что еще поступят на рассмотрение.