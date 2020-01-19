Водонаева, заявившая о рожающем быдле, нашла группу поддержки

Некоторые пользователи соцсетей поддержали позицию Алены Водонаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева, которая раскритиковала идею российских властей увеличить материнский капитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей, нашла группу поддержки среди россиян. В своем профиле в Instagram Водонаева поделилась публикациями пользователей соцсети, которые согласны с позицией телеведущей.

Судя по опубликованным постам, пользователи выражают Водонаевой благодарность за то, что она вынесла в массы эту «болезненную тему». Также большинство сторонников ее позиции заявили о том, что СМИ вырвали ее слова из контекста, потому что обществу не нравится слышать печальную правду. Некоторые отметили, что люди с позицией, как у Водонаевой, должны быть в Госдуме.

Ранее Водонаева написала, что увеличение материнского капитала до миллиона рублей станет роковым, если ради этих денег начнут рожать «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». За это высказывание ее раскритиковали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Виталий Милонов и телеведущий Владимир Соловьев. Также на фоне позиции Водонаевой между ней и телеведущей Ольгой Скабеевой произошел конфликт в эфире программы «60 минут».

Фото: профиль Алены Водонаевой в Instagram/@alenavodonaeva

Фото: профиль Алены Водонаевой в Instagram/@alenavodonaeva

Фото: профиль Алены Водонаевой в Instagram/@alenavodonaeva

Фото: профиль Алены Водонаевой в Instagram/@alenavodonaeva