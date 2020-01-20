Постояльцы поделились опытом проживания в пермском хостеле, где в кипятке погибло пять человек

Пермский хостел «Карамель» предоставлял свои номера для оказания интимных услуг Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Пермский хостел «Карамель», где в ночь на 20 января в кипятке погибло пять человек, предоставлял номера для оказания интимных услуг. Об этом «URA.RU» рассказал один из постояльцев хостела. Также проживающие жаловались на плохие условия в отеле и отсутствие эвакуационного выхода.

«Мы приехали туда поздно ночью, при заселении попали на парад проституток, клиент отеля выбирал. Но несмотря на это было тихо, чисто. Тогда персонал был нормальный, дали ключи, взяли деньги, проводили — вежливо все», — рассказал «URA.RU» на условиях анонимности один из постояльцев хостела. Он пояснил, что приезжал в Пермь в 2015 году и останавливался именно в этом отеле.

На сайте Booking.com проживающие оставили много отзывов, где указывают на опасную планировку хостела, у которого отсутствует эвакуационный выход и окна в номерах. «Это ужас. Как тут получена лицензия — большой вопрос, надеюсь, мой отзыв поможет поскорее закрыться этому „отелю“. Пожарная безопасность — вы в конце длинного коридора, окон нет ни в коридоре, ни в комнатах. Начнись возгорание в середине коридора — вы отрезаны. Около нас был запасной выход, естественно, закрытый», — написала Светлана еще 1 ноября 2018 года.

«В номере нет окон, ощущение такое как в подводной лодке. Звукоизоляции никакой. Очень сильно слышно, как в коридоре ходят. Обогреватель для отопления номера — нет центрального», — оставил отзыв о проживании Евгений в апреле 2018 года.

«URA.RU» рассказывало, что пермский хостел «Карамель» на ул. Советской Армии, 21 должны были закрыть до 20 февраля 2020 года. Соответствующее предписание в феврале 2019 года выдало МЧС. В ночь на 20 января в отеле произошел прорыв транзитной трубы и в помещения хлынул кипяток. По факту гибели пяти человек, в том числе одного ребенка, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дело под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.