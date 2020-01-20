Обвинительное заключение в отношении Вадима Белоусова будет утверждать новый генпрокурор РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель главы СКР Игорь Краснов, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес на пост генпрокурора РФ, курировал расследование уголовных дел в отношении челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова. В пресс-службе Юревича в разговоре с «URA.RU» пожелали удачи Краснову и беспристрастности в работе на новом посту.

Ранее Краснов в интервью «Коммерсанту» заявил, что расследование дела Белоусова, который, по версии следствия, вместе с Юревичем получал взятки, в СКР завершено. Сейчас депутат Госдумы знакомится с материалами, после чего дело будет передано в Генпрокуратуру РФ. Если Краснов займет пост генпрокурора, он будет утверждать обвинительное заключение в отношении Белоусова, а потом и экс-губернатора.

Получить комментарий по поводу будущего назначения Краснова у Белоусова не удалось, депутат не ответил на звонок. Представитель Юревича в Челябинске Юлия Бобылева не стала комментировать перспективы уголовного дела экс-губернатора. «Михаил Валериевич [Юревич] уже говорил о своей невиновности, с тех пор ничего не изменилось, — заявила Бобылева. — Краснову пожелаем удачи и беспристрастности в сфере законности генпрокурора РФ».

20 января генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта отставка, как и внесение кандидатуры Краснова на пост генпрокурора, является решением Путина.