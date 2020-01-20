Курганские власти нашли третью авиакомпанию для полетов в Москву

Компания «Северный Ветер» сможет совершать полеты из Кургана в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиарейсы из Кургана в Москву помимо авиакомпаний Utair и «Икар» также сможет выполнять компания «Северный Ветер» (Nordwind). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Зауралья.

«Рейсы будут производиться ежедневно авиакомпанией „Икар“ на воздушных судах Embraer Е190 и резервироваться воздушными судами „Северный Ветер“», — отмечается на официальном сайте правительства Курганской области. Новые рейсы, как ранее сообщало «URA.RU», открываются с 1 февраля.

На сайте авиакомпании «Северный Ветер» уже можно купить билеты на рейсы Москва — Курган, который будет выполняться совместно с «Икаром». Минимальная цена — 3120 рублей (тариф Лайт Эконом).

Самолеты из Кургана в Москву будут вылетать по вторникам, четвергам и субботам в 15:10, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — в 21:00. Время в пути — три часа 15 минут. Из Москвы в Курган по вторникам, четвергам и субботам можно будет вылететь в 9:30, в остальные дни — в 15:10. Время в пути составит два часа 45 минут.

В настоящее время из Кургана в Москву летает только авиакомпания Utair. Разговоры о запуске второго рейса велись последние годы, но попытки организовать рейсы заканчивались провалом. На курганский рынок перевозок с октября 2018 года пыталась зайти компания «Ямал», но позже передумала. В 2015 году курганский аэропорт получил статус международного, планировались чартерные рейсы в Турцию и Египет, но пока этого не произошло. С января в аэропорту Кургана появились два новых рейса — в Ханты-Мансийск и Сургут. Их обслуживает компания Utair.