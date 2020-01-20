Курганские власти ответили на скандал после смерти ребенка из-за массажа

Центр, после занятий в котором скончался ребенок, не имеет никакого отношения к региональному депздраву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области отреагировал на новость «URA.RU» про Татьяну Кулехтину — мать девочки с ДЦП, погибшей после занятия в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сейчас Кулехтина судится с департаментом. В ведомстве заявили, что не имеют отношения к центру.

«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями не является подведомственным учреждением департамента, работающие в нем сотрудники не являются работниками медицинских организаций департамента», — ответила «URA.RU» директор департамента Лариса Кокорина. Она добавила, что департамент не осуществляет контрольно-надзорные функции в отношении данного учреждения.

Первый иск матери к департаменту здравоохранения оставлен без рассмотрения в облсуде. Сейчас иск рассматривают повторно. Кулехтина подала иск к департаменту на сумму 1 525 000 рублей.

Девочка потеряла сознание на занятии по адаптивной физкультуре 11 мая 2017 года. На следующий день матери сообщили, что ее дочь умерла. У ребенка был остеопороз третьей степени, но его врачи не обнаружили. Судебно-медицинская экспертиза не нашла нарушений в качестве медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных департаменту. Областное управление Следственного комитета прекратило уголовное дело в отношении сотрудников центра.