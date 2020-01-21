Новый посол США рассказал о своих планах на Урал. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посол Джон Салливан хочет приехать в Екатеринбург, где находится консульство СШАФото: Посольство США в Москве, Facebook

Новый посол США в России Джон Салливан в ближайшее время посетит Екатеринбург и Владивосток. Об этом дипломат сообщил в видеообращении, опубликованном на официальной странице посольства США в социальной сети Facebook.

«Для меня большая честь быть новым послом США в Российской Федерации. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства», — отметил Салливан. Также дипломат отметил, что «не может дождаться, когда начнет ходить на матчи лучших российских хоккеистов»: «Более того, возможно, я буду играть в хоккей время от времени».

Джон Салливан до назначения на пост посла США в России занимал пост заместителя госсекретаря. Его кандидатуру в качестве дипломата утвердил сенат в декабре 2019 года.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...