Новый посол США в России Джон Салливан в ближайшее время посетит Екатеринбург и Владивосток. Об этом дипломат сообщил в видеообращении, опубликованном на официальной странице посольства США в социальной сети Facebook.
«Для меня большая честь быть новым послом США в Российской Федерации. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства», — отметил Салливан. Также дипломат отметил, что «не может дождаться, когда начнет ходить на матчи лучших российских хоккеистов»: «Более того, возможно, я буду играть в хоккей время от времени».
Джон Салливан до назначения на пост посла США в России занимал пост заместителя госсекретаря. Его кандидатуру в качестве дипломата утвердил сенат в декабре 2019 года.