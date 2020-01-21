Водонаева пожаловалась на травлю из-за ее высказываний о рожающем быдле и объяснилась

Алена Водонаева объяснила свои высказывания о быдле и абортах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Тюмени, бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на повсеместную критику в свой адрес после ее высказывания о «быдле», получающем маткапитал. Свою позицию по этому вопросу телеведущая объяснила на своем youtube-канале.

«Последние несколько дней в Интернете и на телеэкранах широко обсуждались мои высказывания относительно абортов и материнского капитала. Для меня эти дни прошли непросто. Я столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути», — сказала Водонаева, отметив, что не собирается отказываться от своих слов. А всех, кого задели «заголовки СМИ и телесюжеты», она призвала прочитать высказывания в первоисточнике — на ее странице в Instagram и telegram-канале.

После телеведущая решила объяснить свою позицию по указанным выше темам. По ее словам, она хочет, чтобы условная семья из двух выпускников вузов 25 лет могла позволить себе на свою зарплату «воспитывать и содержать ребенка». Под этим она понимает обеспечение его хорошим уровнем образования, медицины и досуга. «Чтобы материнский капитал был лишь приятным бонусом, а не основным стимулом», — добавила журналистка.

Она выразила уверенность, что многим «нормальным семьям» финансовая поддержка государства помогает улучшить жилищные условия, но при этом напомнила о большом количестве объявлений в городах об обналичивании маткапитала. Тех, кто пользуется этими незаконными услугами и «спускает все деньги на водку и кутеж», Водонаева, по ее признанию, и считает быдлом.

«Следите за своими чиновниками, которые позволяют населению обналичивать материнский капитал. Вы же сами говорите, что это незаконно. Так и боритесь с этим, а не меня экскрементами поливайте», — заявила телеведущая, подчеркнув, что во всей это ситуации больше всего ей не понравился контекст, в котором обсуждались ее слова. «Если я снималась для обложек мужских журналов, значит, я глупая инфузория-туфелька? Я не имею права голоса? Я не имею гражданской позиции? Прекратите пропаганду ханженства. Хватит мыслись стереотипами, что обнаженная женщина равно женщина без мозгов», — заключила журналистка.

Ранее Алена Водонаева заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег». В свою сторону ведущая получила критику со стороны телеведущего Владимира Соловьева, его коллеги Ольги Скабеевой и президента России Владимира Путина. Незадолго до этого телеведущая посоветовала россиянкам «не рожать рабов этому государству».