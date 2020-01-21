Семья тюменского ребенка, собравшая 2,5 млн долларов на его лечение, уехала в США

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Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тюмень, кровь, анализы, перчатки, укол, шприц, медицина, вакцина, врач, вакцинация, рука, игла, вена
Ребенку предстоит укол, который даст ему шанс выздороветьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Семья семимесячного Димы Тишунина из Тюмени, больного спинальной мышечной атрофией, приехала в США, где будут лечить мальчика. Об этом родители ребенка сообщили в своем блоге в Instagram Ранее Тишунины за месяц собрали на лечение сыну 163 миллиона рублей.

«Друзья, всем привет. Спасибо за вашу поддержку. Мы на данный момент находимся в Филадельфии. Дошли до нашего госпиталя и пошли проверить дорогу, чтобы завтра прийти вовремя к врачам. Завтра у нас Диму будут осматривать терапевт, невролог, будем сдавать анализы», — сообщил в своем видеообращении к подписчикам отец ребенка Александр. Оперативно связаться с семьей Тишуниных не удалось.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) была диагностировано у ребенка в пять месяцев. В США Тишунины смогли найти клинику, которая взялась за лечение ребенка. Его стоимость — 2, 5 млн. долларов. Это цена укола препаратом Zolgensma, который практически гарантирует положительный результат.

Ранее «URA.RU» писало о том, что тюменскую семью, объявившую о сборе средств на лечение ребенка, поддержали звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Под новый год родителям Димы Тишунина удалось собрать необходимую сумму: 163 миллиона рублей. Половину средств внес неизвестный благотворитель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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