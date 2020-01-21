В ЦБ раскрыли, когда заработает новая пенсионная система

Проект закона о ГПП доработают после общественного обсуждения и внесут в Госдуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новая система пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — может заработать в России с 1 января 2022 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе совещания в Госдуме.

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года», — приводит ТАСС слова зампреда. По его словам, к середине февраля 2020 года завершится общественное обсуждение законопроекта и будет опубликована учитывающая его редакция. В Госдуму документ поступит осенью этого года.

Проект ГПП был представлен в октябре 2019 года. Новая система предполагает, что граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсионные накопления через негосударственные фонды при государственной поддержке. Перечисление взносов из зарплаты будет добровольным. Также граждане смогут получить 13-процентный налоговый вычет на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от дохода.

Ранее стало известно, законопроект о ГПП будет доработан с учетом предложений участников рынка: общественных организаций, работодателей, отраслевых ассоциаций и негосударственных пенсионных фондов. При этом правительство не стало включать закон в план на год, пишет RT. Экономисты усомнились в том, что ГПП сможет быстро привлечь большое количество граждан.