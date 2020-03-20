Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне, однако это не помогло курсу рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К началу торгового дня 20 марта на Московской бирже доллар стоил 79,12 рубля, однако к вечеру вырос на 35 копеек (+0,45%). Евро, в свою очередь, подешевело на 30 копеек и торгуется по 84,62 (-0,4%). Нефть марки Brent отыграла почти 4,5% и теперь продается по 28,15 доллара за баррель.

Ситуация в России

Центробанк в условиях коронавируса и экономического кризиса решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%. Чтобы сгладить последствия падения курса рубля, глава регулятора Эльвира Набиуллина порекомендовала банкам сократить зарплату и премии начальства .

Российской экономике предсказали тяжелейший кризис, сравнимый с дефолтом 1998 года. Если цены на нефть опустятся до пяти долларов за баррель, американская валюта может подорожать до 100 рублей, полагает экс-министр экономики РФ Яков Уринсон. В Кремле же считают нынешние котировки «неприятными», но не катастрофическими. По мнению директора Института экономики РАН Руслана Гринберга, такими словами власти пытаются успокоить россиян, а цены на нефть больше не вернутся к прежним показателям.

В Госдуме призвали заморозить цены на гречку и макароны. По мнению депутата Бориса Чернышова, Минпромторг таким образом должен повлиять на ритейлеров, которые извлекают прибыль из кризиса и пандемии коронавируса, поднимая цены на продукты.

Министерство финансов вышло из-под юрисдикции главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Координацией работы ведомства займется вице-премьер, экс-заместитель Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко. Теперь в его компетенции — управление госдолгом страны, а также разработка и исполнение федерального бюджета.

Что происходит в мире?

Институт международных финансов Вашингтона объявил начало экономического кризиса . Рецессия уже наблюдается в США, Японии и в странах Европы. Возникли проблемы и у Саудовской Аравии — она передумала давать обещанные скидки на поставки нефти, поскольку потеряла более 13 млрд долларов (менее 5% бюджета) и начала сокращать расходы. По оценкам аналитиков, рост мировой экономики из-за развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса составит не 1,6%, а 0,4%.

За минувшую неделю курс биткоина вырос на 80% до 6800 долларов за монету, а суточный объем торгов увеличился до 58 млрд долларов. Однако скупать криптовалюту сейчас опасно, считают участники рынка, поскольку она нестабильна.

Чего ждать дальше?

Несмотря на то, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, следует ждать ее повышения , если доллар подорожает до 80-85 рублей, а инфляция превысит 4%, полагают финансовые специалисты. По их оценкам, это станет серьезным ударом для экономического роста страны.

У россиян остается все меньше вариантов для беспроигрышного вложения средств. По оценкам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, гражданам стоит задуматься над приобретением акций надежных российских компаний и инвестициями в еврооблигации. Также она рекомендует хранить не менее 2/3 денег в валюте.