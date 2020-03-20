К началу торгового дня 20 марта на Московской бирже доллар стоил 79,12 рубля, однако к вечеру вырос на 35 копеек (+0,45%). Евро, в свою очередь, подешевело на 30 копеек и торгуется по 84,62 (-0,4%). Нефть марки Brent отыграла почти 4,5% и теперь продается по 28,15 доллара за баррель.
Ситуация в России
Центробанк в условиях коронавируса и экономического кризиса решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%. Чтобы сгладить последствия падения курса рубля, глава регулятора Эльвира Набиуллина порекомендовала банкам
Российской экономике предсказали тяжелейший кризис, сравнимый с дефолтом 1998 года. Если цены на нефть опустятся до пяти долларов за баррель, американская валюта может подорожать до 100 рублей, полагает экс-министр экономики РФ Яков Уринсон. В Кремле же считают нынешние котировки «неприятными», но не катастрофическими. По мнению директора Института экономики РАН Руслана Гринберга, такими словами власти пытаются успокоить россиян, а цены на нефть больше не вернутся к прежним показателям.
В Госдуме призвали заморозить цены на гречку и макароны. По мнению депутата Бориса Чернышова, Минпромторг таким образом должен повлиять на ритейлеров, которые извлекают прибыль из кризиса и пандемии коронавируса, поднимая цены на продукты.
Министерство финансов
Что происходит в мире?
Институт международных финансов Вашингтона объявил
За минувшую неделю курс биткоина
Чего ждать дальше?
Несмотря на то, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, следует
У россиян остается все меньше вариантов для
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