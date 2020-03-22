Ухудшение экономической ситуации заставит россиян пересесть на дешевые авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

«Черное золото» продолжает падать в цене. На закрытии торгов 20 марта на Московской бирже, потеряв 3,8%, подешевела нефть марки Brent — теперь она продается по 27,38 доллара за баррель, нефть WTI — стоит 23,66 доллара за баррель. Снижение составило почти 8,7%. Вслед за нефтью свои позиции сдает российская валюта. Доллар торгуется по 79,9 рубля (+1,02%), евро — 85,4 рубля (+0,89%).

Кризис в России — что нового?

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. Первый вице-премьер Андрей Белоусов пояснил, что Москва не была заинтересована в разрыве сделки ОПЕК+, что это была полностью «инициатива наших арабских партнеров», которая впоследствии привела к падению стоимости «черного золота». В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты называют временным.

Автоэксперты между тем прогнозируют скорое влияние ухудшения экономической ситуации на жизнь россиян. По их мнению, люди будут вынуждены пересаживаться на машины более низкого класса, в связи с чем обратят внимание на отечественный автопром.

Скачок доллара и пандемия коронавируса вынуждают жителей столицы переносить свадьбы . Затратные по финансам торжества все чаще откладывают на осень. Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях — с числом участников единовременно более 50 человек, действует с 16 марта. Из-за карантина закрываются аквапарки, фитнес-центры, бассейны. В Москве ограничения действуют с 21 марта.

Богатые россияне начали скупать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и создавать в своих апартаментах своеобразные клиники на случай осложнений при заражении коронавирусом.

Что происходит в мире?

В США из-за нехватки денег страдает медицина. Больницы в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вашингтоне могут закрыться в течение нескольких недель на фоне пандемии коронавируса. Представители руководства Американской ассоциации больниц сообщили, что правительство решило отменить несрочные операции, чтобы выделить ресурсы на пациентов с коронавирусом. По мнению медсообщества, это лишит учреждения возможности оказания услуг, приносящих наибольшую прибыль.

Кризис сказывается на крупных заводах. Три тысячи человек остались без работы из-за остановки японским концерном Nissan Motor производства на заводе в Барселоне. Причиной, по словам руководства, стали перебои в поставке комплектующих и ограничения из-за пандемии на перемещение людей.

В Италии принято решение о закрытии всех производств не первой необходимости. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, ограничения продлятся до 3 апреля. Аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт продолжат работу.

Чего ждать дальше?