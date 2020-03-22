Число зараженных в России за день выросло на 61 человека, до 367 случаев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Воскресенье, 22 марта — 102 день с момента обнаружения первого пациента, больного новым коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 12 день с момента объявления ВОЗ вспышки COVID-19 пандемией (11 марта). На сегодняшний день в мире зафиксировано более 318 с половиной тысяч заболевших, из них вылечились более 94 с половиной тысяч, умерли более 13 с половиной тысяч.

Число зараженных в мире

На первом месте по количеству зараженных по-прежнему остается Китай — там почти 81 с половиной тысяча больных. На вторых месте Италия с 53 с половиной тысячами инфицированных. После них идут Испания (более 28 с половиной тысяч), США (более 27 тысяч), Германия (почти 24 тысячи), Иран (более 21 с половиной тысячи) и Франция (почти 14 с половиной тысяч).

Ситуация в России

В России число зараженных коронавирусом COVID-19 продолжает расти. Сегодня оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 61 новом случае заражения. 54 из них — в Москве (включая иностранцев). Еще два случая в Кировской области, по одному в Архангельской, Новгородской и Брянской областях, еще два — в Удмуртии. При этом Роспотребнадзор со ссылкой на данные ученых из Оксфордского университета сообщил, что COVID-19 будет распространяться медленнее, чем грипп, а завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала, как отличить новый коронавирус от сезонного гриппа.

МВД Москвы поручили разработать план действий на случай закрытия столицы и введения там комендантского часа. Возможно, вместе с полицейскими контролировать общественный порядок будут сотрудники Нацгвардии и члены Московской городской народной дружины. Более того, отслуживших свое российских срочников могут не отправить домой и оставить в части еще на несколько месяцев в случае, если весенний призыв придется перенести или вовсе отменить.

Кроме того, российские власти опровергли слухи об ужесточении карантина по всей стране, а Росавиация сначала сообщила об ограничении авиасообщения с пятью странами, включая Турцию, а потом объявила о ограничении авиасообщения России со всеми странами. Рейсы будут выполняться только из Москвы и только в столицы государств.

Российские самолеты Минобороны полетели в Италию. Туда были доставлены российские медики, а также гуманитарная помощь.

Коронавирус в мире

В пригородах Вашингтона начали вводить ограничения на покупку продуктов и товаров первой необходимости. Также там вводят ограничения на количество людей, которые могут зайти в магазин. Туалетная бумага — не более одной упаковки в руки, хлеб — не более двух булок. Также установили ограничения на молоко, яйца, сыр, курицу, фарш, консервы и макароны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о введении полного запрета на поездки и передвижение граждан. До этого звучали лишь рекомендации для граждан и заявления, что введение подобных запретов будет зависеть от того, как люди будут реагировать на рекомендательные меры.

Также сегодня стало известно, что коронавирусом заболел испанский оперный певец Пласидо Доминго. Об этом сообщил сам маэстро.