Губернатор Комарова лишила чиновников выходных

Чиновники должны работать круглосуточно до тех пор, пока ситуация не стабилизируется Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавирсной инфекции и на время действия в ХМАО режима повышенной готовности, все чиновники должны постоянно оставаться на связи. Такое заявление губернатор сделала во время выездного заседания оперативного штаба Югры по предупреждению коронавируса в регионе, который состоялся в Нижневартовске, сообщает журналист URA.RU.

«Работать по всем направлениям в режиме 24/7. Без выходных», — добавила губернатор, обращаясь к собравшимся. Предложение не вызвало никаких дополнительных обсуждений или сопротивления со стороны чиновников.

В свою очередь глава Нижневартовска Василий Тихонов доложил, что в городе на режиме самоизоляции, по данным на 21 марта, находятся 96 взрослых и 26 детей. Но есть проблемы общие для всего региона. Связаны они с тем, что крайне сложно контролировать, насколько ответственно жители соблюдают правила изоляции. К тому же, на сегодня нет готового решения, которое позволило бы действительно ограничить посещение взрослыми и детьми торговых центров. В пресс-службе администрации Нижневартовска журналисту агентства сообщили, что для решения этих проблем, в ближайшее время пройдет очередная встреча с руководителями ТЦ, чтобы проработать ограничительные механизмы.

«Четко указано было торговым сетям принять меры по установлению режима торговых залов посетителей, исходя из площади торгового зала и необходимой безопасной дистанции между людьми 1,6 метра», — заявила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО меняют правила посещения торговых центров, в ограниченном режиме начали работать кинотеатры, закрываются мечети. На сегодняшний день известно о двух официально подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Югре.