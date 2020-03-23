Суд определился с судьбой замглавы курганского УМВД, обвиненного в руководстве ОПГ

Андрей Шамин отправится на два месяца в СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Замначальника управления МВД России по Курганской области Андрей Шамин, обвиняемый в мошенничестве в составе группы лиц, отправится на два месяца в СИЗО. Меру пресечения для него избрал Курганский городской суд.

«Шамину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 мая», — сообщили URA.RU в суде. Мера пресечения для начальника межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева, задержанного вместе с Шаминым, будет избрана позже.

Шамина задержали по обвинению в организации преступной группы и руководстве ею. Высокопоставленный силовик с подельниками через фиктивные платежки воровал деньги у собственных подчиненных с премий и зарплат — в общей сумме не менее 27 млн рублей. Также задержаны главбух шадринского отдела полиции и ее подчиненные. Факт противоправной деятельности должностных лиц выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области. Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Судебное заседание по избранию меры пресечения Шамину проходило без прессы. Как ранее сообщало URA.RU, такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.