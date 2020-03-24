The Guardian: каждый пятый человек в мире вынужден сидеть дома из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса на домашнем карантине сидят почти два миллиарда человек по всей планете. Такие меры приняты, чтобы снизить скорость распространения COVID-2019, пишет газета The Guardian.
«На домашнем карантине вынуждены находиться около 1,7 млрд жителей Земли», — сообщает издание. Также оно напомнило, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия набирает обороты: только за четыре дня вирусом атипичной пневмонии заразились 30% от общего числа больных.
В настоящий момент во всем мире коронавирусом заражены более 384 тысяч человек, около 100 тысяч пациентов выздоровели, 16 тысяч погибли. Главные эпицентры инфекции — Италия, Иран, США, Испания, Германия и Франция. По данным
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