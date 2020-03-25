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Пенсионный фонд заставляют оплатить поездку жительницы Ямала за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка отправилась в Израиль на новогодние праздникиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За поездку жительницы Салехарда в Израиль окружная прокуратура пытается заставить заплатить салехардское Управление пенсионного фонда. Изначально женщине было отказано в компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По словам специалистов надзорного ведомства, пенсионерка ездила в Израиль на новогодние праздники. По приезде она обратилась в управление пенсионного фонда по Салехарду и Приуральскому району. Женщина хотела компенсировать расходы на проезд, однако ей в этом отказали, так как она отдыхала за пределами России.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на орган пенсионного обеспечения обязанности выплатить пенсионеру компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в сумме более 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там отметили, что по закону, жителям Крайнего Севера положена компенсация на оплату проезда к месту отдыха и обратно на территории России. Воспользоваться ей можно раз в два года. «После рассмотрения судом искового заявления прокуратурой округа будет проконтролировано фактическое исполнение судебного решения», — резюмировали в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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