Пенсионный фонд заставляют оплатить поездку жительницы Ямала за границу

За поездку жительницы Салехарда в Израиль окружная прокуратура пытается заставить заплатить салехардское Управление пенсионного фонда. Изначально женщине было отказано в компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По словам специалистов надзорного ведомства, пенсионерка ездила в Израиль на новогодние праздники. По приезде она обратилась в управление пенсионного фонда по Салехарду и Приуральскому району. Женщина хотела компенсировать расходы на проезд, однако ей в этом отказали, так как она отдыхала за пределами России.
«Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на орган пенсионного обеспечения обязанности выплатить пенсионеру компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в сумме более 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Там отметили, что по закону, жителям Крайнего Севера положена компенсация на оплату проезда к месту отдыха и обратно на территории России. Воспользоваться ей можно раз в два года. «После рассмотрения судом искового заявления прокуратурой округа будет проконтролировано фактическое исполнение судебного решения», — резюмировали в ведомстве.