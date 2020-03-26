В Центральном военном округе проверяют готовность войск радиохимзащиты к борьбе с коронавирусом

Военные проверяют готовность к борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) начались в Центральном военном округе. Цель проверки — повышение уровня готовности войск для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Расчеты РХБ защиты приступили к развертыванию площадок специальной и санитарной обработки личного состава, военной техники, промышленной и жилой инфраструктуры, коридоров дезинфекции войск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

В Екатеринбурге техника РХБ была развернута в 32-м военном городке. Проверка готовности войск ведется так же в 41-й армии в Новосибирске и во 2-й армии в Самаре.

По данным пресс-службы ЦВО, в учениях задействованы более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ с 25 по 28 марта проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения к решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. С 26 марта к учениям присоединяется командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, который вернулся из длительной командировки.