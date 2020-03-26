10 самых важных запретов, которые помогут остановить коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ХМАО из-за опасений распространения коронавирусной инфекции COVID-19 введен ряд ограничений. Часть из них носит рекомендательный характер, часть — обязательный. URA.RU собрало информацию обо всех ограничениях. Информация актуальна на 26 марта.
- Запрещено проводить мероприятия, на которых присутствуют 50 и более человек. Запрет касается как муниципальных организаций (дворцов спорта, искусств, ЗАГСов) так и частных развлекательных заведений, например кафе и ресторанов. Но подчинились не все.
- Всем, кто старше 65 лет, не рекомендуется выходить из дома. Если пенсионеры одинокие, то социальные службы обеспечат их всем необходимым, включая двухнедельный запас продуктов. Соответствующее распоряжение дала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время одного из заседаний оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- Запрещено выходить из дома, если недавно вернулся из страны, в которой был риск заражения коронавирусной инфекцией. Никакой ответственности за нарушение этого запрета пока нет, но если нарушитель режима самоизоляции заразит окружающих, достоверно зная о своей болезни, то ему грозит уголовная ответственность.
- Запрещены выезды туристических групп на отдых и оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры. Одну из таких групп детей, чью поездку организовала общественная организация «Союз морских пехотинцев», попыталась вернуть полиция, но родители были против. Сейчас делом занимается прокуратура Сургута.
- вузы, школы, среднеспециальные учебные заведения в обязательном порядке переведены на дистанционный способ обучения. Часть родителей, опасаясь, что их дети из-за этого не смогут сдать экзамены, попыталась сопротивляться.
- Пришкольные лагеря закрыты.
- Чиновникам запретили очные встречи с югорчанами и командировки. Все общение теперь только дистанционно.
- Можно не оплачивать коммунальные услуги, за это запрещено начислять пени и штрафы. Также запрещено отключать должникам свет и воду.
- Запрещено посещать родственников в больницах и центрах социального обслуживания, работающих круглосуточно, но можно передавать им все необходимое, предварительно надев медицинскую маску.
- Югорчанам не рекомендуется целовать руки священников, а массовые мероприятия в религиозных учреждениях предложено не проводить. Пока массовые молитвы отменили только мусульмане.
Сейчас в Югре коронавирусом официально больны четыре человека. Все они прилетели в регион из Европы и находятся в инфекционных боксах. Их состояние стабильно и опасения у врачей не вызывает.
За новостями о коронавирусе в ХМАО можно следить через «