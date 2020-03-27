Этот кризис станет более тяжелым, чем потрясение в 2008—2009 годах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Текущие проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, предупредил президент РФ Владимир Путин. В мире пытаются разработать план по восстановлению экономики, однако эксперты считают, что ценовая война на нефтяном рынке грозит наступлением эпохи, когда стоимость нефти составит 20 долларов за баррель. Последние новости о экономическом кризисе в России и в мире на утро 27 марта — на URA.RU.

К закрытию московской биржи курс доллара составил 77,4 рубля (-0,78%), евро — 85,4 рубля (+0,3%). В ходе азиатской сессии котировки фьючерсов на нефть WTI снизились — цена достигла 22,98 доллара за баррель (-1,68%). Тем временем цена на нефть эталонной марки Brent составила 26,57 доллара за баррель (-0,87%).

Ситуация в России

Нынешний кризис неизбежно и на долгий срок наложит отпечаток на глобальное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. Ключевым риском, по словам российского лидера, является долгосрочная безработица, которая при любом сценарии превысит уровень 2009 года.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Налог на доходы от процентов по вкладам свыше миллиона рублей будет введен со следующего года и будет впервые удержан в 2022 году, заявил министр финансов Антон Силуанов. Как уточнил глава Сбербанка Герман Греф, налогообложению подлежат проценты с суммарной величины накоплений во всех банках.

Ряд российских организаций сможет осуществлять необходимые им закупки без проведения конкурсных процедур . Согласно указу Минфина РФ, воспользоваться этим жизнеобеспечивающие организации смогут в течение следующей недели. Также каникулы по кредитным платежам для клиентов-физлиц, пострадавшим от коронавируса, предоставит Сбербанк.

Российские благотворительные фонды зафиксировали резкое падение сборов из-за коронавируса. В связи с недостатком средств и закрытием границ тяжелобольные дети не могут попасть в европейские клиники на лечение.

Что происходит в мире

Лидеры стран Евросоюза признали, что эпидемия COVID-19 окажет долгосрочное влияние на мировую экономику. В связи с этим они попросили Еврогруппу представить им предложения по борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии в ближайшие две недели. Также лидеры государств и правительств ЕС договорились разработать масштабный план восстановления экономики на период после преодоления кризиса с распространением коронавируса.

Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, сообщает The Wall Street Journal. Тем временем, по данным издания, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Прогнозы экспертов

Ценовая война на нефтяном рынке грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, полагают японские СМИ. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал два варианта исхода войны : заключение новой сделки вместо ОПЕК+ или сход с дистанции целого ряда игроков, после чего цена на нефть будет снова постепенно восстанавливаться.

Также многие эксперты прогнозируют переизбыток нефти на рынке. По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, последствия перенасыщения рынка будут ощущаться еще долгие годы , так как восстановление спроса не будет быстрым.

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